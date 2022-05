Bastano dieci minuti, e ora l’Atalanta è nei guai: scatto viola per l’Europa

Un aiuto può arrivare proprio dal Milan che ha battuto la Fiorentina una settimana fa

Un solo risultato disponibile nello spareggio europeo, attesa a mille per una serata importantissima. Risultato: appena dieci minuti e la Fiorentina fa sua la posta in palio. Il Corriere Fiorentino esalta la prova dei ragazzi di Italiano, messa in discesa dal rigore che ha scatenato non poche polemiche da parte dei giallorossi, ma foriera di tre punti meritati e importantissimi nell'economia della classifica. L'Atalanta adesso è attesa dalla trasferta in casa del Milan che vede lo scudetto, e paga pegno ai viola, vincitori di entrambi gli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti. Il traguardo europeo darebbe finalmente la spinta decisiva ad un progetto che, finora, ha vissuto di alti e bassi. La costruzione della squadra che verrà dovrà tener conto dell'ambizione che ora comincia ad essere palpabile.