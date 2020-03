Baroni: “Fare il n.12 in una squadra come la Fiorentina non è facile. Sepe merita l’Inter”

Marco Baroni, ex allenatore di Luigi Sepe a Lanciano, ha consigliato il portiere ex viola all’Inter dalle colonne di Tuttosport:

“Il ruolo di secondo? Non è facile, soprattutto in squadre come Fiorentina o Napoli. Devi sempre rimanere molto attento, molto concentrato anche quando sai che la domenica non parti titolare. Un ruolo difficile. Chi lo interpreta bene, chi si fa trovare pronto ha qualcosa in più. Farebbe al caso dell’Inter”.