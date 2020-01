Giuseppe Alessandro Barone, ala sinistra del Perugia. Dai Cosmos a Cosmi, il passo è breve, e sembra di essere tornati ai tempi di Gaucci. La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche all’approdo in Umbria del figlio del DG della Fiorentina, che dovrà dimostrare di meritare di far parte di una squadra che punta alla Serie A. Le qualità ci sono, da capire se il passaggio da un calcio all’altro sarà traumatico o meno. Intanto questo affare ricuce i rapporti tra le due società, dopo che la diatriba per l’operazione-Mancini si era chiusa non proprio chiaramente: i Della Valle avevano accusato il patron Santopadre di aver inserito nella trattativa con l’Atalanta un’ipervalutazione del figlio portiere, in modo da vendere Mancini a prezzo minorato e devolvere una percentuale minore nelle casse viola. Acqua passata, grazie a Barone?