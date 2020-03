Barone e Pradè, non solo rinvii e calendari. A Roma per parlare di stadio con Malagò

Una giornata “politica”, quella di ieri a Roma per Joe Barone e Daniele Pradè. La società viola, rappresentata dal dg e dal ds, ha incontrato il presidente del Coni Giovanni Malagò per parlare di stadi e infrastrutture, da sempre temi cari a Rocco Commisso. Il presidente viola vuole rilanciare l’immagine della Serie A nel mondo, e per farlo è stato ribadito che avere strutture all’altezza è fondamentale. Una chiacchierata di mezz’ora – scrive il Corriere Fiorentino – con in n° 1 dello sport italiano, dove non si è toccato il tema calendari e rinvii, ma per cimentare il rapporto con la politica del calcio italiano.