Barone e Pezzella al tavolo delle trattative: le ipotesi in ballo per il taglio stipendi

La Nazione scrive che in casa Fiorentina proseguono le trattative per un’intesa sulla riduzione degli stipendi; Barone si sta facendo portavoce della società presso i giocatori e ha proposto il famoso taglio di 2 o 4 mensilità in base alla ripartenza o meno del campionato. All’interno dello spogliatoio si discute, i calciatori non paiono intenzionati a rimetterci troppo. Il referente sarà capitan Pezzella, le ipotesi al vaglio, se non si dovesse più giocare due: taglio di una mensilità e spalmatura delle altre tre sulla prossima stagione, oppure sottrazione di quattro in proporzione al salario mensile. Serve un sacrificio, il presidente è stato chiaro.