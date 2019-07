Barone: “Chiesa resta, senza se e senza ma. Sappiamo i giocatori di cui Montella ha bisogno. Mi ricorda Sacchi e Capello”

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Riportiamo alcune sue dichiarazioni:

Ancora non abbiamo comprato nessuno. Ma abbiamo 75 giocatori sotto contratto mentre gli altri club ne hanno 40-45 di media. Un numero spaventoso. Ci vuole rispetto degli atleti che sono con noi. In questi giorni con Pradè abbiamo parlato con dirigenti e procuratori. Abbiamo una grande lista. Abbiamo tanti nomi. Ma vogliamo spendere cifre giuste. E sappiamo che ci sono tante squadre che alla fine dovranno vendere. Prima di acquistare dobbiamo avere le idee chiare su cosa abbiamo in casa. Montella? Mi piace. È preparato e lavora per proporre un calcio di qualità. Noi sappiamo il tipo di giocatori di cui ha bisogno. Cercheremo di accontentarlo. Il nostro tecnico mi ricorda Sacchi e Capello. Tecnici di valore, vincenti, con un’identità tattica molto forte. Chiesa? Chiesa resta senza se e senza ma. Fine. Non vedo l’ora di incontrarlo negli Stati Uniti.