Barone/2: “Rocco non può accettare certi nomignoli”

Il d.g. viola: "Abbiamo una responsabilità nei confronti della comunità italo-americana. Fa male veder denigrata una generazione intera"

Campo, mercato ma non solo. C'è spazio anche per la querelle Commisso-Gazzetta nelle dichiarazioni di Joe Barone riportate da La Nazione. Il dirigente viola pone l'accento sulla grande solidarietà arrivata nei confronto del numero uno della Fiorentina: "Tutto questo conferma la responsabilità che noi abbiamo nei confronti degli italo-americani. In loro ci sono i nostri genitori, i nostri nonni... gente che ha fatto sacrifici enormi. E fa male veder denigrare una generazione intera" sostiene Barone che aggiunge "Commisso e la Fiorentina credete che tollerino di essere denigrati così? Rocco non può accettare certi nomignoli che gli sono stati attribuiti".