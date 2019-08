Balotelli temporeggia, la Fiorentina torna a pensarci

«Nonostante i dinieghi del passato, c’è da restare in campana per Mario Balotelli», scrive Il Corriere dello Sport. Sulle sue tracce c’è il Flamengo, pronto ad offrirgli una pioggia di milioni a lui (compreso un premio di 10 milioni alla firma, più un ingaggio ricchissimo) e un contratto al fratello Enock, ma l’attaccante sta temporeggiando, pronto eventualmente e ridimensionare le pretese pur di restare in Italia, sotto gli occhi diretti del ct Mancini. Il Brescia e il Verona ci sperano, ma la Fiorentina, per quanto fin dall’inizio in posizione di attesa, sta continuando ad osservare, pronta eventualmente a fare la mossa decisiva in anticipo rispetto alle due neopromosse. RIPERCORRIAMO LA CARRIERA DI BALOTELLI CON TUTTITALENTI.COM