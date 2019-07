Balotelli, operazione difficile ma intrigante: la trattativa può entrare nel vivo, le cifre…

Nonostante le difficoltà, l’operazione per portare Mario Balotelli alla Fiorentina intriga. La voglia di riscatto dell’attaccante è il detonatore sul quale vorrebbero sintonizzarsi Commisso, i suoi collaboratori e Montella, ai quali sono stati recapitati spunti positivi da parte del c.t. Roberto Mancini, che così potrebbe osservare da vicino il centravanti in vista del prossimo Europeo. Balotelli potrebbe animare i primi giorni di agosto, quando la Fiorentina, una volta compreso che la concorrenza non è forte, potrà mettere sul piatto una proposta d’ingaggio. Che di sicuro sarà inferiore ai 4 milioni di euro percepiti nell’ultima esperienza al Marsiglia. Lo scrive La Nazione.