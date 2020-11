Balotelli è svincolato, ma la Fiorentina non è interessata

“Lo vedrei bene alla Fiorentina“: così il direttore generale del Franciacorta su Mario Balotelli, attualmente svincolato. Come scrive La Nazione, la Fiorentina nega qualsiasi interesse per il centravanti. Qualcuno ricorda che Prandelli puntò tantissimo su SuperMario quando era allenatore della Nazionale. Nessuna conferma dell’interesse viola. Anzi, i segnali vanno in tutt’altra direzione.