Balotelli e De Rossi destini incrociati. Da obiettivi viola ad un futuro sudamericano

Un anno fa, di questi tempi, era fine luglio, un italiano si stava imbarcando sul volo Roma-Buenos Aires. Si trattava di Daniele De Rossi, che dopo essere stato accostato anche al centrocampo della Fiorentina, per una sorta di colpo all’Ambrosini, decide di concludere la sua carriera al prestigiosa Bombonera, casa del Boja Junior. Stando a quanto scrive La Nazione, adesso, lo stesso percorso, potrebbe seguirlo un altro calciatore del nostro Campionato. Stiamo parlando di Mario Balotelli, anch’esso accostato alla Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato. Per Supermario, l’avventura al Brescia è praticamente giunta ai titoli di coda, l’attaccante è ormai da tempo fuori dal progetto delle rondinelle. E allora non gli resta che guardarsi attorno. A tal proposito Mino Raiola non ha voluto perdere tempo, iniziando a sondare alcune piste per la prossima stagione. La priorità è infatti quella di trovare una squadra che consenta a Mario di rilanciarsi e le sirene provengono dall’Argentina. Già, perché il Boca sarebbe pronto a scommettere proprio su di lui. Secondo quanto riportato dai media sudamericani, Raiola avrebbe già incontrato Riquelme per parlare dell’affare e non è da escludere che qualcosa possa muoversi già nelle prossime settimane. Di sicuro l’Italia appartiene ormai al passato di Mario Balotelli, anche perché nessuno è più intenzionato a puntare su di lui. Tante, troppe occasioni sprecate in questi anni, l’ultima con la maglia della sua città.