Balotelli, ansia o pretattica? È SuperMario il grande dubbio di Corini: rifinitura decisiva

Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Se sia pretattica, un artifizio legato ai post su Instagram con il tema del Joker o la verità lo si saprà solo questa sera. Mario Balotelli potrebbe non giocare titolare contro la Fiorentina. Lo ha spiegato ieri in conferenza stampa Eugenio Corini: «Ha avuto un piccolo problema al ginocchio – ha spiegato l’allenatore – nei giorni scorsi ha fatto delle terapie». Ascoltato tutto questo va poi registrato che ieri nella seduta pomeridiana Mario ha svolto per intero il lavoro con la squadra. Al momento della distribuzione delle casacche, Balotelli è finito con la formazione dei non titolari lasciando il suo posto a Florian Ayé. Può voler dire tutto e niente. Semmai il test definitivo sarà quello di stamattina al Rigamonti, a porte chiuse, quando Corini sistemerà sul prato gli undici da opporre alla Fiorentina”. Il probabile undici delle rondinelle: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli.