Ballardini: “Mi ispiro al Liverpool. Prandelli? Noi allenatori siamo privilegiati”

Nell’edizione odierna de Il Secolo XIX c’è ampio spazio per un’intervista a Davide Ballardini. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni:

Qui al Genoa c’è una buona rosa di giocatori, è una squadra che fa parte della mia vita. Avevo proposte anche da altri club ma volevo tornare qui. Dimissioni di Prandelli? Non conosco la vicenda, non posso dare un giudizio. Direi sciocchezze. Quello che posso dire è che esistono persone che lavorano duramente e che magari perdono anche la vita lavorando. Noi allenatori siamo dei privilegiati a fare questo lavoro. Manchester City o Liverpool? Preferisco il gioco dei reds, è dinamico e vicino alla mia idea di calcio, quella di arrivare in porta con pochi passaggi.