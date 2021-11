Baiano: “Empoli-Fiorentina da tripla. Vlahovic come Bati? C’è di mezzo l’oceano”

Le opinioni del doppio ex in vista dell'incrocio di domani al Castellani

"Arrivano entrambe bene al derby, sarà una gara da tripla": Non ha dubbi Ciccio Baiano, ex attaccante di Empoli e Fiorentina, che gioca in anticipo al Corriere Fiorentino la sfida di domani. Baiano riconosce i problemi dell'Empoli nel giocare in casa, dove non ci sono gli spazi disponibili sugli altri campi. "Saranno gli episodi a spostare gli equilibri", anche se, ammette l'ex bomber, l'organico della Fiorentina è sulla carta superiore. E poi una considerazione sui tanti ex, da Saponara che ha la fiducia del tecnico a Zurkowski che incuriosisce molto. "Paragone Batistuta-Vlahovic? Bati oggi avrebbe fatto 40 gol a campionato. Vlahovic può arrivarci, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo non il mare, l'oceano".