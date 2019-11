Baiano: “Ecco perché la Fiorentina gioca meglio senza attaccante. Boateng funzionale, domenica a Cagliari…”

Chi ha ragione sulla questione-centravanti? La Nazione ha raggiunto l’ex viola Francesco Baiano, che nella sua intervista ricorda che la Fiorentina è in fase di crescita, che Montella ha trovato un equilibrio per il quale gli va reso merito. Baiano sostiene che “La Fiorentina ha raggiunto un equilibrio importante giocando con due ’finti’ attaccanti e questo le ha permesso di essere una squadra che non dà punti di riferimento e non solo”.

Spiega l’ex attaccante che con Chiesa e Ribery i centrocampisti come Castrovilli e Pulgar possono inserirsi ed essere decisivi. “Una delle armi migliori di questa Fiorentina è la capacità di rimanere sempre ’corta’ e togliere spazi all’avversario”, e secondo Baiano una punta l’allungherebbe. L’intervista prosegue su Boateng, che “non è una prima punta, ma è funzionale a questo contesto” e su Ribery, definito micidiale perché sa sempre cosa fare e, soprattutto, fa la differenza nonostante l’età.

Domenica il Cagliari: “Una squadra tosta, solida, che ha grande fiducia nei proprio mezzi. Una squadra con un centrocampo di grande qualità, che può tranquillamente stare nelle prime posizioni in classifica”. La Fiorentina si è messa in moto e ha convinto Baiano, sebbene con qualche difficoltà iniziale.