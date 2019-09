Badelj/3: “Abbiamo qualità, possiamo combattere per l’Europa. Ma serve equilibrio”

Di seguito un estratto dell’intervista di Milan Badelj ai taccuini di Stadio oggi in edicola: “Ottobre e novembre saranno mesi cruciali, pensiamo a fare bene gara dopo gara”, ha detto Badelj. “Io in questo gruppo ci credo eccome. Anche se, come in tutte le cose è bene avere sempre tanto equilibrio. Lo dico pure se so benissimo che nel calcio è quasi impossibile”.

Per quanto riguarda le ambizioni della sua Fiorentina, il croato si è detto fiducioso di poter combattere per un posto in Europa. “La qualità nel gruppo c’è, ci manca ancora il saper giocare a memoria ma arriverà. È già successo nella mia ultima stagione a Firenze”. Quando, nonostante un avvio complicato e la tragedia che colpì Davide Astori, alla fine la squadra di Pioli arrivò ottava. E ci fu pure una buona dose di rammarico che, dice Badelj, “ricordo ancora”.