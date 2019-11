Badelj, un ritorno non all’altezza: adesso deve riconquistare la Fiorentina

Milan Badelj e un ritorno non all’altezza. Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento difficile del croato che, da quando veste di nuovo la maglia viola, sta mostrando difficoltà. Quelle fisiche erano comprensibili all’inizio, non adesso dopo mesi di partite. E poi c’è il piano tecnico: è noto che il suo sia un passo lento, ma spesso non riesce a seguire i ritmi della partita. La Fiorentina in estate ha deciso di riprenderlo dalla Lazio, è logico che ci sia molta attesa. Il croato è vicecampione del mondo, adesso sta a lui riconquistare tutti sul campo: magari disputando partite come quella di San Siro contro il Milan.