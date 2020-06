Badelj: triste incrocio con la Lazio. Pronto a una nuova avventura in Russia

A fine stagione Milan Badelj lascerà la Fiorentina. E sabato affronterà la Lazio, squadra da cui è in prestito e in lotta per lo scudetto malgrado la sconfitta di ieri contro l’Atalanta. Per il croato – scrive La Nazione – sarà una partita speciale. Avrebbe voglia di viverla da protagonista, ma molto probabilmente inizierà dalla panchina. Da gennaio, infatti, Iachini ha deciso di puntare su Pulgar. E’ stata un’annata di pochi alti e tanti bassi. Da qui l’idea del giocatore di pensare all’addio. Non tanto alla maglia viola o a quella della Lazio (dove ritornerà tra poco più di un mese, anche se per poco) ma proprio all’Italia. Sulle tracce di Badelj da gennaio c’è la Lokomotiv Mosca, con la quale il ds biancoceleste Tare ha trovato un’intesa per la cessione a titolo definitivo.