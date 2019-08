Badelj si riprende il suo posto, geometrie ed intelligenza

Trascorsi i due giorni di riposo concessi da Montella, dopo la vittoriosa amichevole di Livorno, la squadra è tornata ad allenarsi al centro sportivo. Tra i protagonisti della sessione vi è indubbiamente Milan Badelj. Il croato, dopo una stagione negativa alla Lazio, è tornato in maglia viola svolgendo la prima sgambata con il resto della squadra. Nelle partitelle e nelle sedute tattiche si è ripreso il suo ruolo in mezzo al campo, quello di regista che detta i tempi e da respiro alla manovra. Puro ossigeno per il tecnico campano che in quella posizione aveva soltanto Cristoforo. L’uruguaiano, nonostante la presenza fissa nei match finóra disputati, è virtualmente fuori dal progetto tecnico ed in attesa di trovare una sistemazione.