Badelj, l’inserimento non è ancora perfetto. Ma con Pulgar e Castrovilli c’è intesa

Il Corriere dello Sport si sofferma su Milan Badelj, vecchio ma nuovo regista viola. Contro il Napoli è emerso che il suo inserimento in squadra non è ancora perfetto, colpa soprattutto di una condizione fisica non ancora ottimale. Il suo ruolo sarà quello di legare difesa e attacco, sarà il cardine della squadra. Ci sono anche segnali positivi: con Pulgar e Castrovilli l’intesa è ottima, la Fiorentina ne trarrà giovamento.