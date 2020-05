Badelj, il dado è tratto: la Fiorentina non lo riscatterà. La prossima destinazione

Focus sul futuro di Milan Badelj sulla pagine del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, il centrocampista croato è destinato a lasciare Firenze a fine stagione per fare ritorno alla Lazio. Niente riscatto a 4,5 milioni di euro, quindi. La maglia biancoceleste sarà solo una tappa intermedia: Badelj viaggerà con destinazione Russia, dove lo aspetta la Lokomotiv Mosca. Se tutto filerà liscio la Lazio incasserà 3,5 milioni per il suo cartellino. Nelle prossime settimane si definirà la modalità di trasferimento: titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto, in ogni caso è prevista una cessione senza possibilità di rientro. I russi non riscatteranno Joao Mario dall’Inter e investiranno su Badelj (contratto triennale), è questa la loro decisione.