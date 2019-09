Badelj/1: “Fiorentina-Juve? Vi giuro: più sto qui e più mi sale l’adrenalina”

Il penultimo gol segnato dalla Fiorentina al Franchi contro la Juventus, stagione 2016/17, è stato opera sua, di Milan Badelj. E oggi, alla vigilia di un altra sfida contro i bianconeri, il croato ammette di non poter proprio dimenticare quel momento. “Soprattutto l’ironia che è arrivata dopo, perché onestamente io non cercai il gol. Semplicemente Federico Chiesa non la toccò”, ha raccontato ridendo nel corso di un’intervista con Stadio.

E a proposito dell’importanza della gara ha aggiunto di viverla con un’attesa sempre più intensa: “Non mi permetto di pensare di poterla sentire come un fiorentino, sono arrivato a Firenze da tanto ma non tantissimo, ma vi giuro che più sto qui e più ne respiro l’adrenalina”. Ma quella che arriverà domani, secondo Badelj, non è ancora la vera Juve di Sarri: “Ha inaugurato un nuovo progetto, avrà bisogno di tempo. Per questo vi dico che… è meglio incontrarla ora”.