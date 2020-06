Badelj, finisce qui l’atto II? La decisione al termine della stagione

Era tornato per ripartire, era stato il primo acquisto del secondo mandato di Daniele Pradè. Milan Badelj in questa stagione non ha certo brillato e tanto meno convinto nel suo ritorno a Firenze. La Repubblica questa mattina si concentra sul centrocampista croato e quello che potrà essere il suo futuro. Con Iachini sulla panchina della Fiorentina si è visto ridurre drasticamente il suo impiego, complici altre scelte tra cui il reinserimento di Benassi.

Le prestazioni non certo esaltanti di questa stagione non sembrano esser una buona carta per il suo futuro in viola, anche perchè la dirigenza ha già optato per altre scelte (vedi l’acquisto di Amrabat per la cabina di regia). Dunque il secondo capitolo in viola di Badelj non sembra aver vita lunga ma Iachini non scarta nessuno e sa bene che per questo finale di stagione servirà anche l’apporto dell’ex Lazio che nelle prossime dodici gare si giocherà la sua permanenza a Firenze.