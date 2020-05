Badelj-bis, non è andata come tutti speravano. Niente riscatto per il croato

L’acquisto a gennaio di Amrabat per 18 milioni dal Verona ha messo la parola fine in anticpo al Badelj-bis a Firenze. I titoli di coda sono arrivati con molti mesi d’anticipo, complice anche la stagione deludente del croato che ha collezionato 1.100 minuti in 23 apparizioni, senza mai convincere del tutto. Come scrive La Nazione, dopo un anno ai margini alla Lazio, Badelj era stato quasi stalkerizzato da Pradè e Montella e il suo ritorno sembrava pieno di significati. Il campo però non ha dato le risposte sperate, e l’ex Amburgo e Dinamo Zagabria è stato l’orologiaio che tutti conoscevano solo in pochissime apparizioni. Per il quotidiano è stato il “regista sbagliato per una squadra insicura e priva di movimenti organizzati”, e il suo periodo peggiore è coinciso con la caduta a picco della squadra (di Montella) da novembre in poi. Iachini lo ha messo da parte, il mercato ha fatto il resto: niente riscatto, nonostante la decurtazione sostanziale dell’ingaggio.