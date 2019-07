Badelj, Biglia e Inglese piacciono, ma si va per le lunghe. Milenkovic conteso da due big

Punto sul mercato della Fiorentina sulle pagine di Stadio. I primi soldi per il mercato in entrata arriveranno dalla cessione di Jordan Veretout. C’è da ricostruire il centrocampo, per questo il primo nome finito sotto la lente è quello dell’ex viola Milan Badelj. La Lazio chiede 8-9 milioni, servirà tempo. Anche di Lucas Biglia (SCHEDA) si parlerà più avanti: la Fiorentina, eventualmente, ne vuole parlare a parte e non nell’ambito dell’operazione Veretout.

In attacco, Roberto Inglese (SCHEDA) è in vantaggio su Dario Benedetto (SCHEDA) del Boca Juniors, ma pure in questo caso l’operazione potrebbe andare per le lunghe. Infine le cessioni: su Nikola Milenkovic si sono concentrate le attenzioni di Barcellona e Manchester United, anche se fino a questo momento il difensore serbo non ha manifestato la volontà di andarsene. Possibili offerte formali verrebbero valutate dalla Fiorentina. Vitor Hugo, invece, strizza l’occhio alla Spagna: sarebbe arrivata una proposta di acquisto a titolo definitivo da parte del Leganes.