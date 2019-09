Durante la sua intervista con Stadio oggi in edicola Milan Badelj ha parlato in breve di alcuni dei suoi compagni: “Ribery è un fenomeno”, ha detto; ha ammesso di sentire lui stesso il peso del francese, e di incantarsi quando parla nello spogliatoio: “Esperienza pura”. Badelj ha aggiunto poi che Ribery avrebbe meritato il Pallone d’Oro, “e chissà per quale motivo non lo ha mai alzato”.

Ha parlato positivamente anche del suo rapporto con Pulgar: “Mi trovo benissimo con lui, siamo per certi versi complementari, in coppia possiamo fare tanto”. La sua qualità migliore? Vede tutto prima che il pallone si muova, spiega Badelj. Che sottolinea poi la sua bravura nei calci piazzati: “Trasforma i rigori con la freddezza di un rigorista affermato e i calci d’angolo li mette esattamente dove vuole”, conclude il croato.

Infine qualche battuta sulle mezzali: “Castrovilli? È pratico: per dirla con una metafora, ti porta sempre il grano a casa“. Parole di stima anche nei confronti di un ‘veterano’ come Benassi, che secondo Badelj è ancora sottovalutato mentre Zurkowski ha grandi potenzialità ma gli servirà tempo, non conosce ancora la lingua”.