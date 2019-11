B. Ferrara si interroga: “Boateng titolare già col Sassuolo, perché anche contro il Parma? E Vlahovic?”

Tema centravanti, su Repubblica lo analizza Benedetto Ferrara con un editoriale di spalla. Ecco un estratto del suo pensiero che potete trovare in formato integrale sul giornale in edicola oggi:

Boateng avrà sicuramente altre occasioni per dare il suo contributo a questa Fiorentina. Ma, avendo già giocato titolare a Sassuolo, dove è sceso in campo da ex, forse domenica ci si poteva immaginare subito in campo Vlahovic, giocatore giudicato dagli stessi dirigenti della Fiorentina il vero attaccante di talento in divenire di questa squadra. Non è chiaro per quale motivo Montella lo abbia fatto partire ancora in panchina, visto che le sue referenze sono notevoli, quello che gli manca è solo l’esperienza e la Fiorentina non ha particolari ansie da classifica. Una stagione definita di transizione deve servire proprio a questo. O no?