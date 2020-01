B. Ferrara scrive: “Fiorentina umile e operaia, servono coraggio, motivazioni e investimenti azzeccati”

La metafora della squadra operaia piace molto, ma la strada è lunga, e lo dimostra la confusione sul gol del Bologna due giorni fa. I cambi conservativi dell’allenatore, si legge su La Repubblica, tradiscono una squadra insicura, scossa dalla situazione che l’ha vista passare da velleità europee alla lotta per non retrocedere. In estate si è lavorato su un 4-3-3 offensivo, salvo poi ripiegare sul 3-5-2 denso in mezzo al campo per ovviare all’assenza della punta di spessore. Iachini ha indovinato la carta Benassi, che ha il migliore senso del gol in squadra, ma è difficile pensare che la squadra con Montella non si allenasse bene, viste tutte le tecnologie disponibili. I tifosi sono vicini alla squadra in un momento di difficoltà, l’allenatore è motivato da una grande occasione di carriera; umiltà, coraggio, motivazioni. La Fiorentina ha le forze per tirarsi fuori. Magari con investimenti mirati a supportare gli obiettivi prefissati…