B. Ferrara scrive: “Fiorentina, a gennaio le certezze per il futuro”

(…) C’è la Roma, certo, e poi un gennaio che dovrà lasciare il segno. Ci sono giocatori da piazzare, e ci sta che la riapparizione di Eysseric sia stato anche un modo per ricordare al mercato delle sua esistenza. A gennaio la Fiorentina dovrà decidere cosa fare di Montella a fine stagione e se scegliere davvero, come sembra, un allenatore di alto livello. Anche perché ogni scelta di mercato deve avere un senso anche per la costruzione della Fiorentina che verrà, oltre che a garantire una seconda parte di stagione più dignitosa. Il che significa che alla fine del prossimo mese tutto dovrà essere più chiaro, a iniziare da una squadra che dovrà aver messo da parte le sue fragilità strutturali, a partire dal centrocampo per arrivare all’attacco, dove ci sarà da capire come gestire il gioiello Vlahovic, chi mettergli accanto, chi sarà la sua alternativa. (…)