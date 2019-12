Avanti con Montella fino a fine stagione. Ma la suggestione Gattuso…

Chiesa c’è, Pezzella, Boateng e Ribery no. Vincenzo Montella recupera il n° 25 ma non avrà a disposizione tre pedine d’esperienza in un momento difficile per la stagione e per la sua panchina. La Fiorentina infatti non vince dal 30 ottobre e ha collezionato un punto nelle ultime 4 partite. La panchina dell’Aeroplanino è salda secondo Tuttosport, visto che il tecnico ha la fiducia della società e di Commisso. Che però stima anche Gattuso, come detto ieri dal patron. L’intenzione è quella di andare avanti fino a fine stagione (anche se c’è un contratto fino al 2021), poi si ragionerà del futuro e verrà fatto il punto. Torino è però uno snodo fondamentale per una stagione che sta generando tensione nell’ambiente.