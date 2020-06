Il decreto semplificazioni atteso per metà luglio – scrive Repubblica Firenze – difficilmente consentirà a Commisso di abbattere le curve del Franchi. Particolare su cui Commisso non è disposto a fare passi indietro: o si buttano giù le curve, o il Franchi non gli interessa. E non gli interessa nemmeno la Mercafir. L’opzione Ridolfi? Solo un’ipotesi per ora. Ma anche lì ci sono delle regole da rispettare. Va abbattuto l’impianto di atletica, va presa una parte di quello di rugby e c’è da fare una valutazione economica dell’area. Insomma, i costi potrebbero essere un problema. Come potrebbero esserlo per Campi. Chi pagherà i lavori per lo svincolo autostradale? Quanto tempo serve per accedere ai fondi europei per l’allungamento della tramvia? Quanto ci vuole per far approvare tutti i progetti? Insomma, da qualunque direzione si guardi la realizzazione del nuovo stadio ha qualche ostacolo da superare. Di certo in questo momento Campi è in vantaggio, ma siamo solo all’inizio.