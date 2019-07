Atto di stima: Chiesa non toglierà la fascia di capitano a Pezzella

La Gazzetta dello Sport scrive di German Pezzella. Il difensore ha saputo che Chiesa non ha nessuna intenzione di togliergli la fascia di capitano. Un atto di stima che ha fatto enormemente piacere al nazionale argentino. Ieri si è sparsa la voce di uno scambio tra l’argentino e Schick, ma Pradè cerca un profilo diverso. Inoltre la Fiorentina può rinunciare al suo capitano solo in cambio di 20-25 milioni in contanti. Alla fine Pezzella resterà in maglia viola. E con la fascia di capitano.