Atteso per oggi l’annuncio del rinnovo del DS Pradè

Questione di ore per il comunicato sulla prosecuzione del rapporto tra la società viola e il dirigente romano

Su La Nazione leggiamo che il contratto di Daniele Pradè verrà prolungato oggi, con l'inizio della stagione sportiva 2021-2022. Il DS, che in precedenza aveva rinnovato in pieno lockdown, non ha mai smesso di lavorare alla squadra che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione. Chi non prolungherà, dopo Ribery, è Caceres, che non ha ricevuto segnali in tal senso e che si guarderà intorno.