Attenzione ai diffidati, in tre ancora a rischio squalifica per il Parma

Occhio al tridente del Sassuolo, sì, ma fermarlo con le cattive potrebbe essere rischioso: infatti, fa notare La Nazione, sono tre i diffidati tra le fila viola, ossia Duncan, Lirola e Pezzella. Un’ammonizione li costringerebbe a saltare la trasferta di Parma. Tra i diffidati ci sarebbe anche Vlahovic, che però ha rimediato due turni di squalifica per rosso diretto e quindi il Tardini non lo vedrà comunque. Chi rientrerà a Parma, invece, è Caceres. Porte girevoli, in attesa di poter contare di nuovo su tutti gli effettivi.