Attenta Fiorentina: un altro club di Serie A su Simy

Simy è stato accostato spesso alla Fiorentina nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane il nome di Simy è stato accostato spesso alla Fiorentina. Come scrive Tuttosport, il Bologna inizia a guardarsi intorno per un'alternativa a Marko Arnautovic. La scelta sarebbe ricaduta proprio sul centravanti del Crotone, società che vanta ottimi rapporti con il Crotone, tanto che il giovane rossoblù Juwara sta per vestire la maglia dei calabresi.