Attenta Fiorentina, Mertens vede viola. Da sei anni il belga punisce quasi sempre

Era il 30 ottobre del 2013 e sulla panchina viola c’era Montella. In rete andò proprio lui, Dries Mertens, che con la Fiorentina ha un feeling (troppo) speciale. La viola è la sua musa, una delle avversarie che maggiormente ha ispirato il belga del Napoli. Alla viola quale ha fatto gol ovunque – in casa, fuori e anche all’Olimpico nella finale di Coppa Italia, una delle notti più tristi del calcio italiano – e proprio la Fiorentina ha avuto la capacità di scongelarlo, di esaltarlo, di trasformarlo in ciò che poi è diventato. Nelle sue varie vite azzurre, ha segnato 6 gol alla Fiorentina, c’è da iniziare a preoccuparsi in vista di domenica. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.