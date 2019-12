La nuova Roma di Dan Friedkin riparte anche dal mercato, sia in entrata che in uscita: i giallorossi infatti puntano sull’obiettivo viola Matteo Politano (LA SCHEDA) per rinforzare le fasce offensive qualora per Under dovessero arrivare offerte soddisfacenti. Un’operazione, scrive La Gazzetta dello Sport, da 20 milioni per far vacillare l’Inter: difficile, ma non impossibile.