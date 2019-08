Attacco, porte girevoli: chi esce e chi entra in casa viola

Diego Rossi in, Giovanni Simeone out. Questo, in estrema sintesi, quello che scrive il Corriere dello Sport-Stadio in merito ai movimenti di mercato che riguardano l’attacco della Fiorentina. Per il 21enne uruguaiano, valutato intorno ai 15 milioni dal Los Angeles, si aspetta il momento giusto. Il Cholito intanto ha rifiutato il Cagliari, che ha virato su Defrel, sono in corso valutazioni sul futuro del figlio d’arte argentino. In uscita anche Eysseric e Cristoforo.