Punte in gol cercasi: per crescere serve (anche) un attaccante che segni

È chiaro che per far sì che la squadra possa crescere in maniera definitiva adesso servono i gol degli attaccanti. Al momento in campionato sono tutti a quota zero, a parte Boateng che ha segnato alla prima giornata contro il Napoli. Le altre reti sono state firmate da Pulgar (due su rigore) e da Milenkovic. È anche qui, osserva Repubblica Firenze in edicola oggi, che si dovrà concentrare il lavoro di Montella. Il progressivo inserimento di un centravanti è imprescindibile. Pedro presto sarà centrale nel progetto viola. Il brasiliano è l’elemento giusto per il salto di qualità. Senza dimenticare Vlahovic.