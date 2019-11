Attaccanti da accendere: contro il Parma tocca a Vlahovic?

Il Corriere Fiorentino si concentra sull’attacco della Fiorentina. Le altre squadra il bomber ce l’hanno: la Juventus ha Cristiano Ronaldo (5 gol), l’Inter ha Lukaku (7) e Lautaro Martinez (5), l’Atalanta ha Muriel (8 gol) e Zapata (6), la Roma ha Dzeko (5), la Lazio ha Immobile, già a 12 centri. Da questo punto di vista la squadra viola sta facendo un miracolo. Aggrappato al treno che vale l’Europa nonostante un attacco sterile. In attacco la Fiorentina ha giocatori che non hanno mai segnato molto in carriera. I gigliati hanno segnato 15 reti in campionato. La formazione di Montella si colloca all’ottavo posto. Meglio di lei hanno fatto Atalanta, Inter, Lazio, Napoli, Juventus, Roma, Cagliari e Sassuolo. Di questi 15 gol, solo 5 sono arrivati dagli attaccanti: due a teste per Chiesa e Ribery, più quello di Boateng contro il Napoli. Poca roba, pochissima. E per fortuna che a compensare l’astinenza delle punte ci pensano difensori e centrocampisti. Non a caso i due bomber della squadra sono Pulgar e Milenkovic, entrambi a tre gol. Montella proverà a giocare dall’inizio con un nove vero? Contro il Sassuolo, Valhovic è entrato bene. Che domenica contro il Parma sia la volta buona?