Atmosfera da derby: numeri record al Dall’Ara, settore ospiti verso il sold out

I sostenitori rossoblù accoglieranno anche la squadra fuori dallo stadio

In Curva Bulgarelli non c'è più posto da giorni. I biglietti per il cuore caldo del tifo rossoblù sono andati esauriti già nella fase di prevendita riservata ai possessori della Fidelity Card.

I bolognesi cercheranno di dare una spinta in più anche per il derby dell'Appennino con la Fiorentina. Fuori dallo stadio Dall'Ara potrebbero accogliere la squadra tra due ali di folla, dentro saranno in più di 15 mila a cantare e incitare la squadra di Mihajlovic. E in queste ore si spera che il dato cresca ancora. Prossimo all'esaurimento anche il settore ospiti, si dovrebbe arrivare in tutto a circa 18.000 spettatori.