Atalanta senza Zapata: a Gasperini resta solo Muriel

Per il bomber rischio di lesione a un tendine dell'adduttore. Gasperini nei guai

Giovedì a Bergamo l'Atalanta sfiderà la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno fare a meno di Duvan Zapata, uscito dal campo dopo appena 14 minuti nella gara contro il Cagliari. Non è ancora chiaro - scrive Tuttosport - se si tratta di un nuovo infortunio o di una ricaduta. La zona che il giocatore si toccava mentre lasciava il campo era la stessa del precedente infortunio e il timore che possa essere successo di nuovo qualcosa sullo stesso muscolo è forte. Oggi arriverà il responso definitivo (si teme una lesione al tendine dell'adduttore), non si respira grande ottimismo.

A Gasperini resta solo Muriel (Piccoli è stato ceduto in prestito al Genoa). Con la difesa a 3 Gasperini ha spesso proposto un 3-4-1-2 con Pessina o Pasalici rifinitore dietro a due punte che potrebbero essere Malinovski e Muriel piuttosto che Boga e Miranchuk. Con Mihaila che può fungere da ulteriore grimaldello contro le difese avversarie che magari a Bergamo si presentano particolarmente chiuse a prescindere dai tempi di recupero di Zapata, nell'immediato l'Atalanta giocherà contro Fiorentina (in Coppa Italia) e Juventus, ma all'orizzonte ci sono anche le partite contro Olympiacos (due volte), Fiorentina e Sampdoria che daranno un grande segnale su come potrà essere il finale di stagione della Dea.