Atalanta-Fiorentina, bella per tutto tranne che per i buu a Dalbert

Atalanta-Fiorentina 2-2, il commento de La Gazzetta dello Sport: “Bella per tutto, tranne che per quell’annuncio dello speaker alla mezz’ora del primo tempo: al di là dell’intensità dei presunti «buuu» a Dalbert, siamo ancora qui a fermare per razzismo una partita di calcio. Bella, appunto. Perché Atalanta-Fiorentina è stata la bellezza della diversità di calcio di due squadre che si sfidano, si rincorrono, mescolano qualità a fisicità, se le danno e danno per 95’ l’impressione di credere in quello che fanno, anche se non sempre bene. La bellezza di un vecchio bucaniere, Franck Ribery, che da straniero più anziano ad aver segnato il suo primo gol in A (36 anni e 168 giorni) si diverte ancora a disegnare calcio saggio e sopraffino; e quella di un giovane talento, Federico Chiesa, che cerca un futuro definitivo pescando il meglio del suo essere un attaccante atipico. La bellezza di una squadra – l’Atalanta – che non è ancora se stessa ma si gioca tutte le carte che ha, sceglie di non morire mai e non muore, perché la forza di reagire – alla sconfitta di Zagabria e al doppio svantaggio – e la rimonta sono il suo karma”.