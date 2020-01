Astori, la risposta della difesa: “La sua morte non era prevedibile”

Quanto emerso dall’esame post mortem sul calciatore non era “sospettabile in vita” e “quanto tragicamente accaduto, stante l’assenza di sintomi, alterazioni elettrocardiografiche” aveva “il carattere dell’imprevedibilità e non prevenibilità“. Sono le conclusioni – scrive La Nazione – dei consulenti della difesa di Galanti, i prof Vittorio Fineschi, Massimo Volpe e Gianfranco Sinagra, rispettivamente ordinario di medicina legale, cardiologia alla Sapienza di Roma e cardiologia a Trieste. Una contro consulenza che definisce “scrupoloso” il lavoro di Galanti, e al tempo stesso smonta le conclusioni per l’accusa del professor Corrado dell’università di Padova.