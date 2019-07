Astori, la dottoressa si difende: “nessun falso, i parametri risultavano nella norma”

L’interrogatorio di Loira Toncelli, medico del centro di Medicina dello Sport di Careggi, indagata per falso materiale nell’inchiesta bis sulla morte di Davide Astori è durato due ore e mezzo. Secondo quanto scritto da Repubblica, al pm titolare dell’inchiesta Antonino Nastasi, Toncelli ha detto di non aver redatto alcun referto medico falso ma solo di aver chiarito in una nota esplicativa il significato di due parametri cardiaci. Dati relativi alla curva di Strain, ricavabili da un ecocardiogramma cui il calciatore fu sottoposto nel luglio 2017. La dottoressa ha specificato di non aver mai visitato Davide Astori ma di essersi limitata a leggere un valore, ed a metterlo nero su bianco. La Toncelli riferisce di aver reso intelligibile un valore già presente nelle carte e che peraltro dava un range di normalità, infatti aggiunge “i parametri risultavano nella norma sia per il ventricolo destro, sia per il ventricolo sinistro”.