Il giocatore del Verona maggiormente osservato è stato Sofyan Amrabat, prossimo giocatore della Fiorentina. “Una star contro troppi fantasmi” scrive La Nazione:

Era difficile togliergli il pallone anche con un decreto di sequestro e non solo per questo Amrabat ha fatto una gran figura contro la Fiorentina: gioco sempre a terra, morbidezza in controllo e ritmo nel giro palla, velocità in chiusura, ripartenze verticali, perfino il passaggio per il gol di Faraoni (il secondo assist della stagione, non granché, ma se il marocchino è quasi sempre il migliore del Verona un motivo ci sarà). Gran partita la sua contro un piccolo e disordinato centrocampo, anche perché come quasi tutte le squadre che hanno affrontato la Fiorentina anche il Verona era più organizzato. Amrabat ha confermato le qualità che lo hanno rapidamente fatto traslocare dal reparto scommesse – è arrivato dal Bruges per 3,5 milioni – a quello «Plusvalenze della vita» per il Verona: 17 milioni in 5 mesi. Complimenti a chi lo ha scovato in Belgio e a questo punto anche a chi (Commisso) ha deciso di spendere così tanto a metà di una stagione così deludente.