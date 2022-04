Aspetto mentale, calo fisico, ambizioni: i motivi della settimana da incubo

La Fiorentina si è sciolta sul più bello?

La Fiorentina - si legge nel quotidiano - ha cercato l’impresa a Torino. Il gruppo ci credeva, consapevole dei propri limiti ma anche delle sue virtù. Provare a bissare quanto fatto al “ Maradona” e colpire i bianconeri con intensità. Un test per capire anche se la squadra poteva competere per qualcosa di più. Serviva una gara perfetta ma nell’uscita a vuoto di Dragowski si sono infranti i sogni dei viola. La squadra, scarica a livello mentale, si è presentata a Salerno non all’altezza del clima che ha spinto i padroni di casa. Approccio sbagliato, errori banali. Igor, fino a quel momento volto eroico della difesa, in totale sbandamento. Con l’Udinese la possibilità di acciuffare il quinto posto. Tanta frenesia, vertigini da zone alte della classifica e testa chissà dove.