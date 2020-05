Aspettando Chiesa, le mosse del mercato gigliato. Tra Paquetà e Spinazzola

Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, sulle colonne di Repubblica ha analizzato le strategie del prossimo mercato viola. Tanti i profili tenuti sotto osservazione in ogni reparto, ma la variabile più importante resta il futuro di Federico Chiesa. Rocco Commisso chiede almeno 70 milioni di euro, Juventus ed Inter le più interessate. Come ripetuto da più parti, dipenderà dalla volontà del ragazzo. In ogni caso, in caso di cessione la cifra da reinvestire sarebbe considerevole.

In difesa è quasi certa la partenza di Terzic ed a sinistra servirà un laterale in più. Si tratta con L’Inter per far restare Dalbert, magari inserendo nell’affare uno sconto sul cartellino di Biraghi. Altri nomi caldi sono quelli di Spinazzola e Florenzi, giocatori di esperienza che la Roma sarebbe disposta a far partire. A centrocampo è stato rinnovato l’interesse per Paquetà e Nainggolan, due profili che piacciono molto alla dirigenza gigliata. Per entrambi l’interesse parte da lontano, nelle scorse sessioni di mercato erano stati fatti dei tentativi ma le formule proposte non convincevano le parti. In estate, se ci sarà la possibilità, i viola torneranno sotto con Milan ed Inter per trattare i loro cartellini.