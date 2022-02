Arriva l’Atalanta: batterla per la terza volta di fila avrebbe doppia valenza

Non c'è due senza tre, ma occhio agli uomini di Gasperini in trasferta

"Riuscire a battere per la terza volta consecutiva in stagione l’Atalanta non vorrebbe dire solo dare un chiarissimo segnale a tutto il campionato, ma anche far rientrare nel gruppone di squadre che lottano per le posizioni immediatamente sotto la zona Champions anche la formazione di Gasperini". Così La Nazione, che ribadisce come le novità dovrebbero essere Quarta in difesa e Duncan a centrocampo, e come Italiano, consapevole del rendimento migliore della Dea in trasferta, stia preparando la partita nella maniera migliore.