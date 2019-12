Arriva la Roma: la Fiorentina vuole passare al meglio le feste

E’ il giorno di Fiorentina-Roma, in programma alle 20.45 all’Artemio Franchi. La Nazione presenta così la gara di questa sera:

Fiorentina-Roma e… buon Natale a tutti. Buon Natale e buone vacanze, ma l’incrocio di questa sera è pericoloso e per riuscire a vivere al meglio la sosta delle feste, sarà decisivo non farsi male. Così, la Fiorentina, dopo il pari in extremis con l’Inter, punta dritto sulla necessità di tornare al sapore della vittoria. Vittoria che le manca da tanto, troppo, tempo. Vittoria che aiuterebbe Firenze e la Fiorentina a rialzarsi e soprattutto a ricacciare indietro una classifica che ha iniziato a parlare di lotta per la salvezza anzichè sogni d’Europa. Fiorentina-Roma, insomma, può essere l’occasione per dare una svolta alle negatività che la squadra viola ha accumulato nell’ultimo mese e mezzo, ma servirà uno sforzo importante.